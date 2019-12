टीवी की दुनिया में हुई 'गुत्थी' की वापसी, 'बिग बॉस' में सलमान खान को तंग करती आईं नजर

कपिल शर्मा के शो में गुत्थी के किरदार से घर-घर में नई पहचान पाने वाले सुनील ग्रोवर फिर एक बार अपने पुराने अंदाज में दर्शकों का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इस बार वह कपिल शर्मा के साथ नहीं बल्कि सलमान खान के बहुचर्चित शो 'बिग बॉस' में नजर आएंगे। कलर्स टीवी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर 'बिग बॉस' के आने वाले एपिसोड का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें सुनील ग्रोवर अपने गुत्थी के किरदार में शो में रंग जमाते हुए नजर आ रहे हैं।

Get ready to laugh your heart out, because Gutthi is coming back on #WeekendKaVaar with #SalmanKhan, Sat-Sun at 9 PM.



Anytime on @justvoot.@Vivo_India @AmlaDaburIndia @bharatpeindia @BeingSalmanKhan

#BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 @WhoSunilGrover pic.twitter.com/tlpbYIPpkB