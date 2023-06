जोया अख्तर के निर्देशन में बनी फिल्म 'द आर्चीज' इन दिनों जबर्दस्त सुर्खियों में है। इस ओटीटी फिल्म से सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और खुशी कपूर जैसे स्टारकिड अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद मूवी का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है। वहीं, फादर्स डे के मौके पर रिलीज हुए इस टीजर को देखकर बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान भी अपनी बेटी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए हैं। एक्टर का पोस्ट सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है।

ब्राजील में आयोजित नेटफ्लिक्स टुडुम इवेंट में 'द आर्चीज' का टीजर जारी किया गया। इस फेस्टिवल में स्टारकिड्स भी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। टीजर से साफ हो रहा है कि इसकी कहानी 60 के दशक के इर्द-गिर्द बुनी गई है। मूवी में नजर आ रहा स्टारकिड्स का लुक भी दर्शकों को काफी फैशनेट कर रहा है। वहीं, टीजर को देखकर शाहरुख खान भी ट्वीट कर अपनी बेटी को शुभकामनाएं देते नजर आए हैं।

On Father’s Day - here’s wishing the best to my baby… all the babies… and Tiger Baby… for #TheArchies! pic.twitter.com/ocppa6Rq8k