Social Media: सोना महापात्रा ने जैकलीन के खिलाफ खोला सीधा मोर्चा, बोलीं- नहीं खरीदूंगी उनके नाम से जुड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स

एक्ट्रेस ने ट्विटर पर जैकलीन के चेहरे वाले सौंदर्य उत्पादों की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट में लिखा, "जाहिर तौर पर मुफ्त, महंगे, बिना कमाई वाले लक्जरी उपहार भी..मेरा व्यक्तिगत निर्णय इस तरह के ब्रांड एंबेसडर के किसी भी ब्रांड से बचना है। गौरतलब है कि ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में आ गई थी। इसके बाद से ही एक्ट्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।



apart from creating a society with toxic role models for the coming gen,we also kill any genuine commitment to the gender equality movement.The uphill task is made even tougher.These 5/10 ‘women’,taking ‘shortcuts’ to ‘success’ become the stereotype to sing about 2.🎧2 Pop Music? https://t.co/mo7BRmkZaa