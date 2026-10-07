16 सावन झेल के: चेक बाउंस केस पर फिल्म बना रहे राजपाल यादव, कोर्ट में बोले- मैं खुद ड्रामा बन गया हूं

‘दो-ढ़ाई साै फिल्में की हैं’

कोर्ट में सीजेआई ने अभिनेता से पूछा- कुछ नया बना रहे हो या नहीं? तो राजपाल ने जवबा दिया- ‘सर प्रणाम करता हूं। दो-ढ़ाई साै फिल्में की हैं। पिछले 13 साल में दो-ढ़ाई सौ करोड़ का नुकसान भी कर चुका हूं। ‘अता पता लापता’ में मेरा 17 करोड़ डूबा। इतने साल में मेरी खूब बदनामी हुई। मैं खुद ड्रामा बन चुका हूं।’



‘जो हुआ उस पर फिल्म बना रहा हूं’

इसके जवाब में सीजेआई ने राजपाल से कहा- ‘कोई अच्छी सी फिल्म बनाकर लोगों का मनोरंजन करो। आपकी इज्जत दोबारा बन जाएगी। हमारे यहां भी कई एडवोकेट अच्छे एक्टर हैं, उनको भी रोल दे दीजिए।'

इस पर यादव ने बेंच के सामने अपनी अगली फिल्म की जानकारी दी। राजपाल ने कहा, ‘सर 2010 से 2016 तक जो हुआ उस पर फिल्म बना रहा हूं। उसका टाइटल भी हमने सोचा है- सोलह सावन झेल के।’