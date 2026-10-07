राजपाल यादव: 'जहां चाहें भेज दें, मैं तैयार हूं', सुप्रीम कोर्ट में छलका अभिनेता का दर्द, सीजेआई ने कही ये बात

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याचिकाकर्ता ने बताया कि उसकी संपत्ति का संभावित खरीदार न्यायालय में उपस्थित है। अनंत प्रकाश यादव न्यायालय में उपस्थित हैं और वे 85 लाख रुपये का भुगतान करने के इच्छुक हैं। वे सोमवार को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्री में 85 लाख रुपये जमा करने के लिए तैयार हैं। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। एक्टर बुधवार को खुद 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने जज को बताया कि वह बाकी के 85 लाख रुपये अपनी पुश्तैनी संपत्ति के खरीदार के जरिए जमा करेंगे और 13 अक्टूबर तक रकम दे देंगे।

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कोर्ट में छलका राजपाल यादव का दर्द

कोर्ट में सीजेआई और राजपाल यादव के बीच हल्की-फुल्की बातचीत भी हुई। अभिनेता ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' से हुए आर्थिक नुकसान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की वजह से उन्हें करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और फिल्म के निर्माता भी घाटे में रहे।



इसी दौरान सीजेआई ने मजाकिया अंदाज में फिल्म के नाम को राजपाल यादव के मौजूदा हालात से जोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'आपकी फिल्म की तरह आपका पैसा भी अता पता लापता है, गायब।' अदालत की इस टिप्पणी पर माहौल कुछ हल्का हो गया।

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क्या बोले राजपाल यादव?

राजपाल यादव ने आगे कहा, '17 करोड़ मेरा डूबा। 5 करोड़ ने 17 करोड़ डूबा दिया। जब चाहों जहां चाहों भेज दो, मैं हर समय तैयार हूं। 22 करोड़ टोटल था, 5 करोड़ ने 17 करोड़ को 2013 से मिट्टी में मिला कर एक रुपया नहीं कमाने दिया। मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मेरी फिल्म का स्टे ले लिया गया। वो 1200 थिएटर में रिलीज होनी थी, लेकिन एक थिएटर में रिलीज नहीं हो पाई। पहले पांच का आठ इनको मिलना था। बाकी मेरा सब था।'

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