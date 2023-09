रोहित शेट्टी और अजय देवगन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सिंघम अगेन' को लेकर सुर्खियों में है। वर्ष 2011 में इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म 'सिंघम' रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला। वहीं, से इस कॉप यूनिवर्स का सिलसिला शुरू हो गया। 'सिंघम' में सिनेमैटिक कॉप यूनिवर्स दिखाया गया था, जिसकी कहानी एक पुलिसवाले की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है। वर्ष 2014 में इसकी दूसरी किस्त ‘सिंघम रिटर्न्स’ आई, जिसे भी फैंस ने दिल खोलकर प्यार दिया। वहीं, अब इसकी तीसरी किस्त बीते लंबे वक्त से चर्चाओं में है। मेकर्स ने भी फिल्म के लिए फैंस के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाने के लिए एक बड़ा अपडेट साझा किया है। मूवी की का शुभारंभ हो गया है। सितारों ने बकायदा पोस्ट कर इसकी खुशी साझा की है।

12 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद रोहित शेट्टी फिर से कॉप यूनिवर्स के जरिए धमाल मचाने को तैयार हैं। इस बार फिल्म की स्टारकास्ट भी पहले से काफी बड़ी और दमदार होने वाली है। वहीं, 'सिंघम अगेन' के शुभारंभ की जानकारी अजय देवगन, रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार जैसे सितारों ने पोस्ट साझा कर दी है। सितारों ने फिल्म की शुरुआत की कुछ तस्वीरें शेयर कर इसका जश्न मनाते हुए लिखा है, '12 वर्ष पहले, हमने भारतीय सिनेमा को इसका सबसे बड़ा सिनेमाई कॉप यूनिवर्स दिया था।'

12 years ago, we gave Indian Cinema its biggest cinematic Cop Universe. With all the love we have received over the years, the force got stronger and the Singham family got bigger. Today we come together to take our franchise ahead with Singham Again!#RohitShetty #SinghamAgain pic.twitter.com/9WYbJ8omMc