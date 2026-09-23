विवेक ओबेरॉय: सलमान से जुड़े किस मामले पर बोले अभिनेता? कहा- नकारात्मक बातें करनी ही क्यों हैं

अभिनेता विवेक ओबेरॉय अक्सर सलमान खान के साथ अपने संबंधों को लेकर चर्चा में रहे हैं। अब एक्टर ने सलमान से जुड़े एक और मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सलमान के ट्रोलर्स के प्रति कड़ा रुख अपनाने पर काफी कुछ कहा।

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सलमान के रवैये पर क्या बोले विवेक?

बीते दिनों सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ में ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई थी। अब इस मामले पर आईएनएस से बातचीत में विवेक ओबेरॉय ने कहा, ‘जीवन में सकारात्मक करने के लिए बहुत कुछ है, हमें नकारात्मक क्यों ही करना है? नकारात्मक बातें भी क्यों ही करनी हैं?’ विवेक ने अपने बयान के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से सलमान को ट्रोलर्स को दरकिनार करने की सलाह दी।