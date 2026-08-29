बॉलीवुड में नई बहस: 'सनी देओल को मुस्लिम किरदार में क्यों नहीं देख सकते?' अमिताभ का उदाहरण देकर शबाना का सवाल

'बंटवारा 1947' फिल्म 'आवारापन 2' के साथ रिलीज हुई थी।

'बंटवारा 1947' ने पहले दिन 5.75 करोड़ रुपये कमाए थे।

पहले हफ्ते में इसने 33.60 करोड़ रुपये कमाए थे।

इसका कुल कलेक्शन 37.70 करोड़ रुपये है।

वहीं 'आवारापन 2' का कुल कलेक्शन 145.45 करोड़ रुपये है।

अंत में, शबाना ने कहा, 'हिंदुस्तान-पाकिस्तान अब एक ऐसा विषय बन गया है, जिसे आप हिंदी सिनेमा में नहीं छू सकते हैं। यह बहुत निराशाजनक है क्योंकि यहां एक ऐसी फिल्म है जो राजनीतिक रूप से किसी भी तरह से गलत नहीं है। राजनीतिक रूप से आप इसमें कोई खामी नहीं ढूंढ सकते। इसमें सनी ने बहुत अच्छा काम किया है। खासकर मेरे साथ जो दृश्य हैं, भावनात्मक दृश्य हैं, मुझे वास्तव में विश्वास था कि वह इस बूढ़ी औरत की परवाह करता है। यह निराशाजनक है मगर विरोधाभासी भी है। तो फिर लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं?'