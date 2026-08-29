'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, आमिर खान समेत स्टारकास्ट ने मनाई सालगिरह; सैफ ने फरहान को लेकर कही ये बात

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विज्ञापन बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 'दिल चाहता है' ने रिलीज के 25 साल पूरे कर लिए हैं। फिल्म की रिलीज की 25वीं सालगिरह मनाने के लिए इसकी स्टारकास्ट मुंबई में एक साथ जमा हुई। इस मौके पर फिल्म के मुख्य कलाकार, सैफ अली खान और आमिर खान मौजूद रहे। हालांकि इस मौके पर अक्षय खन्ना नजर नहीं आए।

साथ दिखे ये कलाकार

फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2001 में बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल तौर पर हिट रही थी। फिल्म में आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिकाओं में थे।

यह रीयूनियन फिल्म की रिलीज की सिल्वर जुबली मनाने के लिए आयोजित किया गया था।

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सैफ ने की फरहान की तारीफ

सैफ ने पहले भी निर्देशक के तौर पर फरहान की पहली फिल्म के लिए उनके काम की तारीफ की थी। 'वैरायटी इंडिया' के साथ बातचीत में सेट पर अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'हम ज्यादातर समय हंसते रहते थे क्योंकि फरहान हर चीज को बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में लेते थे। सेट पर उनकी सहजता को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे निर्देशक बनने के लिए ही पैदा हुए हों। सच कहूं तो, कोई तनाव नहीं था।'

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क्या है कहानी?

यह फिल्म आकाश, समीर और सिड की दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों से गुजरते हैं। समीर, जो प्यार में बहुत यकीन रखता है, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाता रहता है, जबकि आकाश प्यार के विचार को ही नकार देता है, जब तक कि उसकी मुलाकात शालिनी (प्रीति जिंटा) से नहीं होती। वहीं दूसरी ओर, सिड की नजदीकी तारा (डिंपल) के साथ बढ़ती है, जो उससे उम्र में बड़ी है।