'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे, आमिर खान समेत स्टारकास्ट ने मनाई सालगिरह; सैफ ने फरहान को लेकर कही ये बात
Dil Chahta Hai: आमिर खान, अक्षय खन्ना और सैफ अली खान की अदाकारी वाली फिल्म 'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिल्म की स्टारकास्ट ने इसकी 25वीं सालगिरह मनाई।
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फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2001 में बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल तौर पर हिट रही थी। फिल्म में आमिर खान, अक्षय खन्ना, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिंपल कपाड़िया मुख्य भूमिकाओं में थे।
यह रीयूनियन फिल्म की रिलीज की सिल्वर जुबली मनाने के लिए आयोजित किया गया था।
सैफ ने पहले भी निर्देशक के तौर पर फरहान की पहली फिल्म के लिए उनके काम की तारीफ की थी। 'वैरायटी इंडिया' के साथ बातचीत में सेट पर अपने अनुभव को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'हम ज्यादातर समय हंसते रहते थे क्योंकि फरहान हर चीज को बहुत हल्के-फुल्के अंदाज में लेते थे। सेट पर उनकी सहजता को देखकर ऐसा लगता था जैसे वे निर्देशक बनने के लिए ही पैदा हुए हों। सच कहूं तो, कोई तनाव नहीं था।'
यह फिल्म आकाश, समीर और सिड की दोस्ती के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी जिंदगी के अलग-अलग पड़ावों से गुजरते हैं। समीर, जो प्यार में बहुत यकीन रखता है, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाता रहता है, जबकि आकाश प्यार के विचार को ही नकार देता है, जब तक कि उसकी मुलाकात शालिनी (प्रीति जिंटा) से नहीं होती। वहीं दूसरी ओर, सिड की नजदीकी तारा (डिंपल) के साथ बढ़ती है, जो उससे उम्र में बड़ी है।
असल में, 'दिल चाहता है' उन तीन दोस्तों और बड़े होने के साथ उनके रिश्तों में आए बदलावों की कहानी थी। उनकी गोवा रोड ट्रिप, प्यार और दोस्ती पर बातचीत और बाद में उनके बीच आई दूरियां फिल्म के सबसे यादगार पलों में से कुछ बन गए। समय के साथ, फिल्म को शुरुआती प्रतिक्रिया से कहीं ज्यादा लोकप्रियता मिली और यह एक 'कल्ट क्लासिक' बन गई।
यह फिल्म शहरी युवाओं को आज के दौर के हिसाब से दिखाने के लिए भी जानी जाती है। चाहे वह फैशन और म्यूजिक हो या दोस्ती को दिखाने का अंदाज। शंकर-एहसान-लॉय का म्यूजिक और जावेद अख्तर के बोल वाला इसका साउंडट्रैक, 25 साल बाद भी फिल्म की पहचान बना हुआ है।