SBG3 Trailer: जिंदगी का पूरा मजा लूटने लौटे संजय दत्त, 'गैंगस्टर बन साहब-बीवी' के साथ खेलेंगे खेल

ट्रेलर से पहले मेकर्स ने फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया था । संजय दत्त ने मोशन पोस्टर और ट्रेलर को अपने टि्वटर अकाउंट से शेयर किया है । पोस्टर शेयर करते हुए संजय दत्त ने लिखा, 'खेल अब होगा तीन गुना तीखा।'



यह मोशन पोस्टर अब तक रिलीज हुए पोस्टर्स से एकदम अलग है। पहले रिलीज हुए पोस्टर और मोशन पोस्टर में सिर्फ संजय दत्त को बंदूक थामे हुए दिखाया गया था लेकिन हाल ही में रिलीज इस मोशन पोस्टर में फिल्म के लीड एक्टर्स को भी दिखाया गया है।

