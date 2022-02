April 28th in theatres with the grand support of the best @RedGiantMovies_ 📣😌😇😊



Thank you @Udhaystalin sir 😇🙏🏼🙏🏼#KaathuVaakulaRenduKaadhal ❤️❤️ from 28th April 😇❤️@VijaySethuOffl #Nayanthara @Samanthaprabhu2 @anirudhofficial @srkathiir @Rowdy_Pictures @7screenstudio pic.twitter.com/yOhQiyLD0X