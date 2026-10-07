मातृभूमि: पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में सलमान की अगली फिल्म, सूत्र का दावा- सीबीएफसी में फाइनल कट जमा होना बाकी

फिल्म 'मातृभूमि’ सलमान खान की एक बहुप्रतिक्षित फिल्म है। फिल्म की रिलीज डेट पहले अप्रैल थी मगर फिर स्थगित हो गई। मगर अब फिल्म को लेकर फिर से हलचल शुरू हो गई है। जानें क्या है बात?

कहां तक पहुंचा फिल्म का काम?

फिल्म 'मातृभूमि' का लगभग 90 फीसदी काम हो चुका है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मातृभूमि अभी भी पोस्ट-प्रोडक्शन में है और फिल्म का फाइनल कट अभी तक सीबीएफसी को सर्टिफिकेशन के लिए जमा नहीं किया गया है। एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, ‘रवि बस्रूर (संगीतकार) फिलहाल ऑक्टेविया स्टूडियो में संगीत पर काम कर रहे हैं और निर्माता अभी तक फाइनल कट पर नहीं पहुंचे हैं। फिल्म में जो बदलाव मांगे जा रहे हैं, उन्हें शामिल किया जा रहा है। अंतिम संस्करण को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।’