सायरा बानो: 'इससे बड़ा क्या अवॉर्ड...', अभिनेत्री ने सुनाया नाना और दिलीप कुमार का भावुक किस्सा; कही ये बात

सायरा बानो ने बताया कि नाना पाटेकर की एक बात ने उनके दिल को गहराई से छुआ था। उन्होंने लिखा, 'बाद में नाना जी ने एक ऐसी बात कही, जिसने मेरे दिल को छू लिया। नाना ने कहा था, 'इससे बड़ा क्या अवॉर्ड चाहिए एक इंसान को?'सायरा ने आगे कहा, 'और सच में, जिंदगी किसी इंसान को इससे बड़ा पुरस्कार और क्या दे सकती है कि उसे उस व्यक्ति का प्यार, अपनापन और सम्मान मिले, जिसकी वह दिल से इज्जत करता हो?'अपनी पोस्ट के आखिर में सायरा बानो ने लिखा, 'नाना जी को सिर्फ उन शानदार किरदारों के लिए ही याद नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें उन्होंने पर्दे पर जिया, बल्कि उन यादों, भावनाओं और छाप के लिए भी याद किया जाना चाहिए, जो वह अपने पीछे छोड़ गए हैं। शांति से विश्राम करें, नाना जी। आपकी बहुत याद आएगी।'बता दें कि, नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर 2026 को 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर है।