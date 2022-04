{"_id":"626da47c5c3c1e6bbc2a0e25","slug":"russia-ukraine-war-angelina-jolie-meets-children-visits-cafe-in-ukraines","type":"story","status":"publish","title_hn":"Angelina Jolie: यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच एंजेलिना जोली ने किया हैरान, कैफे में बच्चों से मिलती आईं नजर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शशि सिंह Updated Sun, 01 May 2022 02:44 AM IST