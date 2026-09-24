ऋचा चड्ढा: 'इसका कुछ नहीं होगा', जब लोगों ने उठाए थे अली फजल पर सवाल; एक्ट्रेस ने याद किए संघर्ष भरे दिन

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ऋचा ने अली की कामयाबी पर जताई खुशी

ऋचा ने स्क्रीन से बातचीत में अली की कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा, 'उनका साल कितना शानदार चल रहा है! मैं उनका सपोर्ट कैसे नहीं करूंगी? बेशक, यह सिर्फ सपोर्ट करने से कहीं ज्यादा है, लेकिन इस साल ऐसा कुछ नहीं है। हम काफी लंबे समय से साथ हैं। हमारी शादी को छह साल हो चुके हैं। जब मैं उनकी मेहनत का नतीजा देखती हूं, तो मुझे बहुत खुशी होती है।'

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अली फजल के लिए साल 2026 काफी व्यस्त और खास रहा है। इस साल वह क्राइम सीरीज ‘राख’, शकुन बत्रा की ‘लस्ट स्टोरीज 3’ और ‘मिर्जापुर’ जैसे प्रोजेक्ट्स में नजर आए हैं। अली के करियर के इस दौर को उनकी पत्नी और अभिनेत्री ऋचा चड्ढा भी बेहद खास मानती हैं, क्योंकि उन्होंने अली के इस सफर को काफी पहले से देखा है।