उम्र को लेकर टिप्पणी का किया था जिक्र

बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने अपनी पोस्ट में उम्र को लेकर की जाने वाली टिप्पणी का जिक्र किया है। बिग बी ने लिखा, ‘रात आधी हो गई है,जागता मैं आंख फाड़े हाय सुधियों के सहारे चांदनी पिछले पहर की पास में जो सो गई है रात आधी हो गई है।’ उन्होंने यह लाइन्स ट्रोलर्स के लिए लिखी थीं, ब्लॉग के आखिर में बिग बी ने उन ट्रोल को जवाब दिया है, जो एक्स और फेसबुक पर देर रात पोस्ट करने के चलते उन्हें ट्रोल करते हैं। बिग बी ने लिखा है, 'वे मुझे कहते हैं, 'ए बुढ़ऊ सो जा रात हो गई है। सठिया गए हो क्या...। हां बेटा, बुढ़ऊ हो गए हैं। अगर वहां तक पहुंच सके तो एक दिन तुम भी हो जाओगे बुढ़ऊ'।