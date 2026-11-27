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यह बहुत शानदार अनुभव था

मंदिर में दर्शन करने के बाद अभिनेता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'यह बहुत शानदार अनुभव था। मैं पहली बार यहां आया हूं और बहुत खुश हूं। जब भगवान जगन्नाथ बुलाते हैं, तो कोई मना नहीं कर सकता। मैं काफी समय से यहां आना चाहता था, लेकिन किसी न किसी वजह से आ नहीं पा रहा था। आज उनका बुलावा आया और मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे उनके दर्शन करने का इतना अच्छा मौका मिला।'

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आफताब शिवदासानी ने श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की। मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत में आफताब ने इस अनुभव को बेहद खास बताया। जानिए उन्होंने क्या कहा।