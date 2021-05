अभिनेता रणधीर कपूर को मिली कोकिलाबेन अस्पताल से छुट्टी, अभी दो हफ्ते और सावधानी बरतने की सलाह

{"_id":"609f5b511358533c727546c6","slug":"randhir-kapoor-discharged-from-kokilaben-hospital-after-recovering-from-covid-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u093e \u0930\u0923\u0927\u0940\u0930 \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0940 \u0915\u094b\u0915\u093f\u0932\u093e\u092c\u0947\u0928 \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u091b\u0941\u091f\u094d\u091f\u0940, \u0905\u092d\u0940 \u0926\u094b \u0939\u092b\u094d\u0924\u0947 \u0914\u0930 \u0938\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928\u0940 \u092c\u0930\u0924\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u0932\u093e\u0939","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: विजयाश्री गौर Updated Sat, 15 May 2021 10:55 AM IST