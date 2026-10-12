रामायण: दुनियाभर में कितनी भाषाओं में रिलीज होगी रणबीर कपूर की फिल्म? मेकर्स ने दी जानकारी; यह है मकसद

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अपकमिंग फिल्म 'रामायण' को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। गुजरते वक्त के साथ फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब मेकर्स ने कन्फर्म किया है कि रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर यह फिल्म 5 नवंबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी एडवांस बुकिंग 20 अक्तूबर को दशहरा से शुरू होगी। इस बीच मेकर्स ने बताया है कि यह फिल्म कितनी भाषाओं में रिलीज होगी।