राजपाल यादव: पत्नी के जन्मदिन पर अभिनेता ने लुटाया प्यार, बताया परिवार का हीरा; कहा- हमेशा आभारी रहूंगा

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विज्ञापन अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'SVC 63' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपनी पत्नी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पत्नी के जन्मदिन पर उन्होंने उनके साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने एक प्यारा कैप्शन लिखा है। उन्होंने अपनी पत्नी को परिवार का हीरा बताया है।

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राजपाल यादव को किस बात का गर्व है?

शनिवार को, 'भूल भुलैया' अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी पत्नी के साथ एक बेहतरीन तस्वीर साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा 'माता-पिता, गुरु, मेरे अंदर के मनोरंजन कुमार और परम पिता परमेश्वर, परमात्मा रूपी ब्रह्मांड के बाद, अगर मेरी जिंदगी में किसी का सबसे बड़ा कर्ज है, तो वह है मेरी प्रिय राधा का। इस कर्ज को मैं हृदय से, खुशी-खुशी हमेशा के लिए स्वीकार करता हूं। इस बात पर गर्व भी महसूस करता हूं कि तुम मेरी जिंदगी में आई।'

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