दुर्गा पूजा: माता के दरबार पहुंचीं काजोल, तनीषा मुखर्जी ने जया बच्चन को लगाया गले; श्वेता बच्चन भी आईं नजर

VIDEO | Mumbai: Actor Kajol seeks blessings at Durga Puja pandal with her kids Nysa, Yug and sister Tanishaa. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/yC7EPOqkz4 — Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री और अजय देवगन की पत्नी काजोल मां दुर्गा की पूजा करने एक पंडाल में पहुंची हैं। पीले आउटफिट में अभिनेत्री ने अपने आस-पास खड़े लोगों का ध्यान खींचा है।काजोल के साथ उनके बच्चे युग देवगन और न्यासा भी पूजा करने के लिए पंडाल में पहुंचे हैं। दोनों ने अपनी मां और मासी तनीषा मुखर्जी के साथ पोज दिए हैं।एक और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी भी दुर्गा पूजा के लिए पहुंचीं हैं। यहां उनकी मुलाकात जया बच्चन से हुई है। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है।एक और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन दुर्गा पूजा के लिए पंडाल में पहुंचीं हैं। माता के दरबार में मां-बेटी हाथ जोड़कर खड़ी हैं।