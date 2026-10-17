नेहा धूपिया: अभिनेत्री को है शाहरुख खान की फिल्म ठुकराने का अफसोस, इस मिलिट्री सीरीज में भी करना चाहती थीं काम

1 of 6 नेहा धूपिया, शाहरुख खान - फोटो : सोशल मीडिया







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अभिनेत्री नेहा धूपिया हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'डोंट बी शाय' को लेकर चर्चा में रहीं। इस बीच उन्होंने एक बात पर अफसोस जताया है। उन्होंने उन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, जिन्हें करने की उनकी इच्छा थी। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान की 2007 की स्पोर्ट्स ड्रामा 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' नाम की सीरीज को करने से मना कर दिया था।

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2 of 6 नेहा धूपिया - फोटो : सोशल मीडिया

नेहा को किस बात का है अफसोस?

नेहा धूपिया ने अपने शो डबल डेट में कहा, 'कभी-कभी, जब आप उन मौकों को याद करते हैं जिन्हें आपने ठुकरा दिया था, तो आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' ऐसे ही दो मौके थे जो मेरे साथ रह गए। मैं हमेशा से एक अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म और एक अच्छी मिलिट्री फिल्म करना चाहती थी, मगर ये दो बड़े मौके मेरे हाथ से निकल गए।' रामायण: एक्शन अवतार में नजर आईं साई पल्लवी, बराक्षसों का किया विनाश; फिल्म पर क्या बोले रणबीर कपूर? नेहा धूपिया ने अपने शो डबल डेट में कहा, 'कभी-कभी, जब आप उन मौकों को याद करते हैं जिन्हें आपने ठुकरा दिया था, तो आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' ऐसे ही दो मौके थे जो मेरे साथ रह गए। मैं हमेशा से एक अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म और एक अच्छी मिलिट्री फिल्म करना चाहती थी, मगर ये दो बड़े मौके मेरे हाथ से निकल गए।'

3 of 6 कबीर खान – चक दे इंडिया (2007) - फोटो : एक्स

कब रिलीज हुई 'चक दे! इंडिया' 2007 में रिलीज हुई 'चक दे! इंडिया' को यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था।

इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान का किरदार निभाया था, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे और बाद में महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच बन जाते हैं।

इस स्पोर्ट्स ड्रामा में विद्या मालवड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटगे और चित्राशी रावत जैसे कलाकार भी शामिल थे।

यह फिल्म शाहरुख खान के सबसे चर्चित कामों में से एक बन गई।

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4 of 6 सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ रिव्यू - फोटो : इंस्टाग्राम@worldofsiddharth

'ऑपरेशन सफेद सागर' की स्टारकास्ट 'ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर' 2026 की एक नेटफ्लिक्स सीरीज है।

यह 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायु सेना की भूमिका से प्रेरित है।

छह एपिसोड की यह सीरीज 'गोल्डन एरोज' स्क्वाड्रन और उसके पायलटों की कहानी है, जो युद्ध के दौरान खतरनाक कॉम्बैट मिशन (लड़ाकू अभियान) को अंजाम देते हैं।

इसकी कास्ट में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दीया मिर्जा और आदिल हुसैन जैसे कलाकार शामिल हैं।

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5 of 6 नेहा धूपिया - फोटो : इंस्टाग्राम-@nehadhupia