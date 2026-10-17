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नेहा धूपिया: अभिनेत्री को है शाहरुख खान की फिल्म ठुकराने का अफसोस, इस मिलिट्री सीरीज में भी करना चाहती थीं काम

Sat, 17 Oct 2026 01:18 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sat, 17 Oct 2026 01:18 PM IST
सार

Neha Dhupia: नेहा धूपिया ने हाल ही में इस बात का अफसोस जताया है कि उनसे वो दो प्रोजेक्ट छूट गए, जिनमें वह काम करना चाहती थीं। आइए जानते हैं ये दोनों प्रोजेक्ट कौन से हैं?
 

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Neha Dhupia regrets turning down shah rukh khan film Chak De India and Operation Safed Sagar
नेहा धूपिया, शाहरुख खान - फोटो : सोशल मीडिया
अभिनेत्री नेहा धूपिया हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'डोंट बी शाय' को लेकर चर्चा में रहीं। इस बीच उन्होंने एक बात पर अफसोस जताया है। उन्होंने उन दो प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, जिन्हें करने की उनकी इच्छा थी। अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने शाहरुख खान की 2007 की स्पोर्ट्स ड्रामा 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' नाम की सीरीज को करने से मना कर दिया था। 
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Neha Dhupia regrets turning down shah rukh khan film Chak De India and Operation Safed Sagar
नेहा धूपिया - फोटो : सोशल मीडिया
नेहा को किस बात का है अफसोस?
नेहा धूपिया ने अपने शो डबल डेट में कहा, 'कभी-कभी, जब आप उन मौकों को याद करते हैं जिन्हें आपने ठुकरा दिया था, तो आपको एहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' ऐसे ही दो मौके थे जो मेरे साथ रह गए। मैं हमेशा से एक अच्छी स्पोर्ट्स फिल्म और एक अच्छी मिलिट्री फिल्म करना चाहती थी, मगर ये दो बड़े मौके मेरे हाथ से निकल गए।'

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Neha Dhupia regrets turning down shah rukh khan film Chak De India and Operation Safed Sagar
कबीर खान – चक दे इंडिया (2007) - फोटो : एक्स
कब रिलीज हुई 'चक दे! इंडिया'
  • 2007 में रिलीज हुई 'चक दे! इंडिया' को यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। 
  • इसमें शाहरुख खान ने कबीर खान का किरदार निभाया था, जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे और बाद में महिला राष्ट्रीय हॉकी टीम के कोच बन जाते हैं। 
  • इस स्पोर्ट्स ड्रामा में विद्या मालवड़े, शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटगे और चित्राशी रावत जैसे कलाकार भी शामिल थे। 
  • यह फिल्म शाहरुख खान के सबसे चर्चित कामों में से एक बन गई।
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सीरीज ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ रिव्यू - फोटो : इंस्टाग्राम@worldofsiddharth
'ऑपरेशन सफेद सागर' की स्टारकास्ट
  • 'ऑपरेशन सफेद सागर: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर' 2026 की एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। 
  • यह 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायु सेना की भूमिका से प्रेरित है। 
  • छह एपिसोड की यह सीरीज 'गोल्डन एरोज' स्क्वाड्रन और उसके पायलटों की कहानी है, जो युद्ध के दौरान खतरनाक कॉम्बैट मिशन (लड़ाकू अभियान) को अंजाम देते हैं। 
  • इसकी कास्ट में सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा, दीया मिर्जा और आदिल हुसैन जैसे कलाकार शामिल हैं।
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नेहा धूपिया - फोटो : इंस्टाग्राम-@nehadhupia
नेहा का करियर
नेहा ने 2003 में 'कयामत: सिटी अंडर थ्रेट' के साथ बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद वह 'जूली', 'क्या कूल हैं हम', 'सिंह इज किंग' और 'तुम्हारी सुलु' जैसी फिल्मों में नजर आईं। इतने वर्षों में, उन्होंने टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया है। मई 2026 में, नेहा ने यूट्यूब पर 'डबल डेट' नाम का एक सेलिब्रिटी चैट शो शुरू किया, जिसे वह अपने पति अंगद बेदी के साथ होस्ट करती हैं। इस शो में सेलिब्रिटी जोड़ों को बातचीत करने और गेम्स खेलने के लिए एक साथ लाया जाता है।
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