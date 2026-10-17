बिग बॉस 20: वीकएंड का वार में आसिफ खान की क्लास लगाएंगे सलमान, लव से झगड़े पर भड़के, पूछा- ये आपकी घरवाली है?

सलमान ने यंग डीएसए और कनिका को दी शाबाशी

एक तरफ सलमान ने आसिफ की क्लास लगाई है, वहीं कनिका और यंग को शाबाशी दी है कि उन्होंने समझदारी दिखाई। सलमान ने सभी घरवालों से कहा, 'ये मेंटल स्ट्रेंथ और रणनीति का शो है। हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस है। गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन गुस्सा और टेम्पर में फर्क है। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है सोचने के लिए। सही चीजों के लिए उसका इस्तेमाल करो। यंग ने सबसे ज्यादा लॉजिक की बात की, क्योंकि उसने यह लाइफ देखी है। हैट्स ऑफ यंग'। इसके बाद सलमान ने कनिका से कहा, 'कनिका आपने भी कमाल किया। आप अपने ग्राउंड पर रहीं। इस हफ्ते का मेरा काम आपने कर दिया'।

