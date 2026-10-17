कॉफी विद करण सीजन 9: शो में मिलेगा पंजाबी तड़का, क्या विक्की कौशल और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी साथ आएगी नजर?

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सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक 'कॉफी विद करण' के आने वाले एपिसोड में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल और मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ की जोड़ी साथ नजर आ सकती है।फिल्मफेयर की रिपोर्ट में बताया गया, 'दिलजीत और विक्की की आपस में काफी अच्छी बनती है। ऐसे में दोनों का एपिसोड इस सीजन के सबसे मनोरंजक एपिसोड में से एक हो सकता है।' अगर ऐसा होता है, तो फैंस को दोनों के बीच मजेदार बातचीत, पंजाबी अंदाज और कुछ दिल छू लेने वाले खुलासे भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, दोनों के साथ आने की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।