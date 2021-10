Puneeth Rajkumar Funeral: पुनीत राजकुमार के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा फैंस का हुजूम, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने के कारण शुक्रवार 29 अक्तूबर को निधन हो गया। उनके निधन ने मनोरंजन जगत का गहरा झटका दिया है। अभिनेता के पार्थिव शरीर को कांतीरवा स्टेडियम में रखा गया है जहां फैंस की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन करने पहुंची हैं। स्टेडियम की इस भीड़ को संभालने के लिए वहां पुलिस भी तैनात है। भीड़ को देखकर ही अंदाजा लग रहा है कि अपने चहिते सितारे को विदा करते हुए लोगों के दिल पर क्या बीत रही है।

#WATCH Fans in large numbers pay last respects to #PuneethRajkumar at Kanteerava Stadium in Bengaluru pic.twitter.com/XDMszFWc36