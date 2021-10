{"_id":"617e7c6e38f8383eb378a13b","slug":"photo-arbaaz-khan-recently-enjoyed-a-trip-to-the-maldives-with-his-girlfriend-giorgia-andriani","type":"story","status":"publish","title_hn":"Photo: गर्लफ्रेंड जॉर्जिया संग मालदीव में वेकेशन मना रहे हैं अरबाज खान, सामने आई रोमांटिक तस्वीर","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: प्रतिभा सारस्वत Updated Sun, 31 Oct 2021 04:52 PM IST

मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद अभिनेता अरबाज खान की जिंदगी में मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी की एंट्री हुई। दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है। हाल में ही दोनों मालदीव में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आए। अरबाज ने इस दौरान अपनी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। मालदीव में अरबाज और जॉर्जिया एक दूसरे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें उनके फैंस को बेहद पसंद आ रही है।



अरबाज खान ने अपनी रोमांटिक तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा कि 'Enjoyed our stay at the Amaya Kuda Rah...अद्भुत आतिथ्य के लिए धन्यवाद।' अरबाज ने लॉकडाउन के दौरान भी जॉर्जिया के साथ अपनी तस्वीरों को साझा किया था। जहां पूरा परिवार एक साथ अपने फार्म हाउस में समय बिता रहा था।



जल्द फिल्म में नजर आएंगी जॉर्जिया

जॉर्जिया एंड्रियानी जल्द ही 'वेलकम टू बजरंजपुर' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। इससे पहले वह वेब सीरीज 'कैरोलिन एंड कामाक्षी' में एक्टिंग कर चुकीं हैं। वही अरबाज अरबाज गर्व-द प्राइड ऑफ़ ऑनर, दबंग, दबंग 2, हलचल ,प्यार किया तो डरना क्या, हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं।