क्या अरबाज पटेल ने निक्की तंबोली पर किया चीटिंग का इशारा? एक्ट्रेस ने भी क्रिप्टिक पोस्ट से दिया जवाब

निक्की ने भी दिया इशारा?

अरबाज की पोस्ट के बाद निक्की ने भी सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने सीधे तौर पर अरबाज के आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी पोस्ट को लोग अरबाज के मैसेज से जोड़कर देख रहे हैं।

निक्की ने लिखा कि अफेयर सिर्फ इसलिए नहीं होते कि कोई नया इंसान बहुत आकर्षक है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराना रिश्ता अपने वादों और सम्मान को निभाना बंद कर देता है।

निक्की की इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच चर्चा और बढ़ गई है कि आखिर दोनों के बीच क्या हुआ है।

फिलहाल दोनों ने अपने रिश्ते की मौजूदा स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और सोशल मीडिया पर इन क्रिप्टिक पोस्ट के बाद फैंस लगातार दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगा रहे हैं।