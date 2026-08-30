क्या अरबाज पटेल ने निक्की तंबोली पर किया चीटिंग का इशारा? एक्ट्रेस ने भी क्रिप्टिक पोस्ट से दिया जवाब
Nikki Tamboli and Arbaz Patel: निक्की तंबोली और अरबाज पटेल के रिश्ते को लेकर एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
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हाल ही में अरबाज पटेल ने चीटिंग से जुड़ी एक स्टोरी शेयर की थी। इसके बाद निक्की ने भी एक स्टोरी शेयर कर उनको जवाब दिया। अब उनका रिश्ता एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। जानिए क्या है पूरा मामला।
अरबाज ने चीटिंग को लेकर क्या लिखा?
अरबाज पटेल ने सोशल मीडिया पर बेवफाई को लेकर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने लिखा कि अपने पार्टनर को धोखा देकर फिर घर आना, उसकी आंखों में देखकर उससे प्यार करने की बात कहना एक अलग ही तरह की बेइज्जती है।
अरबाज ने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे निक्की तंबोली से जोड़ना शुरू कर दिया।
निक्की ने भी दिया इशारा?
अरबाज की पोस्ट के बाद निक्की ने भी सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर किया। उन्होंने सीधे तौर पर अरबाज के आरोपों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी पोस्ट को लोग अरबाज के मैसेज से जोड़कर देख रहे हैं।
निक्की ने लिखा कि अफेयर सिर्फ इसलिए नहीं होते कि कोई नया इंसान बहुत आकर्षक है। कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराना रिश्ता अपने वादों और सम्मान को निभाना बंद कर देता है।
निक्की की इस पोस्ट के बाद फैंस के बीच चर्चा और बढ़ गई है कि आखिर दोनों के बीच क्या हुआ है।
फिलहाल दोनों ने अपने रिश्ते की मौजूदा स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। लेकिन दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है और सोशल मीडिया पर इन क्रिप्टिक पोस्ट के बाद फैंस लगातार दोनों के रिश्ते को लेकर कयास लगा रहे हैं।
'बिग बॉस मराठी 5' में शुरू हुई थी कहानी
- निक्की तंबोली और अरबाज पटेल की नजदीकियां ‘बिग बॉस मराठी 5’ के दौरान देखने को मिली थीं।
- शो में दोनों की बॉन्डिंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं। शो खत्म होने के बाद भी दोनों ने अपने रिश्ते को जारी रखा।
- इसके बाद दोनों साथ में ‘द 50’ में भी नजर आए। इस दौरान भी उनका रिश्ता काफी मजबूत दिखाई देता था।
- वर्कफ्रंट की बात करें तो निक्की तंबोली आखिरी बार ‘बैटलग्राउंड सीजन 2’ में मेंटर के तौर पर नजर आई थीं।
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