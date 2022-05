{"_id":"628f0f51b40402558850b931","slug":"nick-jonas-says-its-been-a-magical-season-in-our-life-as-he-talks-about-daughter-malti-marie-chopra-jonas","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Nick Jonas: बेटी मालती को लेकर ऐसा सोचते हैं निक जोनस, एक शो के दौरान किया खुलासा","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: निधि पाल Updated Thu, 26 May 2022 11:02 AM IST