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ओपनिंग डे कलेक्शन: बॉक्स ऑफिस पर यामी से हारे राजकुमार? ‘प्रहार’ और ‘नई नवेली’ ने इतने करोड़ से ली एंट्री

एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 16 Oct 2026 06:26 PM IST

सार Prahaar Box Office Collection: राजकुमार राव अभिनीत ‘प्रहार’ और यामी गौतम अभिनीत ‘नई नवेली’ ने एक साथ सिनेमाघरों में कदम रखा है। मगर दोनों ही फिल्मों को रजनीकांत की ‘जेलर 2’ और अजय देवगन की ‘दृश्मयम 3’ का सामना करना है। जानें कैसी रही इन फिल्मों की ओपनिंग?

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