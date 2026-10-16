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ओपनिंग डे कलेक्शन: बॉक्स ऑफिस पर यामी से हारे राजकुमार? ‘प्रहार’ और ‘नई नवेली’ ने इतने करोड़ से ली एंट्री

Fri, 16 Oct 2026 06:26 PM IST
गोधूलि श्रीवास्तव एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क,अमर उजाला Published by: गोधूलि श्रीवास्तव Updated Fri, 16 Oct 2026 06:26 PM IST
सार

Prahaar Box Office Collection: राजकुमार राव अभिनीत ‘प्रहार’ और यामी गौतम अभिनीत ‘नई नवेली’ ने एक साथ सिनेमाघरों में कदम रखा है। मगर दोनों ही फिल्मों को रजनीकांत की ‘जेलर 2’ और अजय देवगन की ‘दृश्मयम 3’ का सामना करना है। जानें कैसी रही इन फिल्मों की ओपनिंग?

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बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजकुमार राव की फिल्म ‘प्रहार’  का आज बॉक्स ऑफिस पर पहला दिन है। अब तक तो इस फिल्म को संतोषजनक ओपनिंग नहीं मिल सकी। वहीं दूसरी तरफ यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' ने ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक कलेक्शन कर लिया है। जानें कैसा है इन दोनों फिल्मों का पहला दिन का हाल?
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प्रहार फिल्म रिव्यू - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

‘प्रहार’ नहीं कर सकी बेहतर कमाई 
‘प्रहार’ सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में 26/11 के हमलों के आरोपी कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वकील उज्जवल निकम की कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीद है मगर ओपनिंग डे पर खबर लिखे जाने तक यह मात्र 1 करोड़ 21 लाख रुपये ही कमा पाई।
इस फिल्म में राजकुमार राव ने जहां उज्जवल निकम की भूमिका निभाई है, वहीं वामिका गब्बी ने उज्जवल की पत्नी ज्योति निकम का किरदार निभाया है।

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फिल्म नई-नवेली - फोटो : एक्स

‘नई नवेली’ का बॉक्स ऑफिस पर बेहतर 
यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस पर 'प्रहार' से बेहतर रहा। पहली परिक्षा है। खबर लिखे जाने तक यह 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म में यामी गौतम ने मोहिनी नाम की एक रहस्यमयी महिला का किरदार निभाया है। बात करें ग्राॅस कलेक्शन की तो यह 2.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है।

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दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया

‘दृश्यम 3’ से मुकाबला

  • इन दोनों फिल्मों के अलावा अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ भी सिनेमाघरों में चल रही हैं।
  • गुरुवार को 14वें दिन इसने 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
  • वहीं तीसरे शुक्रवार को यह अब तक 1.52 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
  • फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 334.52 करोड़ रुपये हो चुका है।

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जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
'जेलर 2' ने बिगाड़ा सबका खेल
  • इसके अलावा इस गुरुवार को ही सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ भी रिलीज हुई है।
  • शुक्रवार को इसने खबर लिखे जाने तक 22 करोड़ रुपये कमा लिए।
  • इस फिल्म के चलते बाकी सभी फिल्मों का कारोबार हिला हुआ है। 
  • यह बॉक्स ऑफिस पर अब तक 81.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। 

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