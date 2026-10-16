ओपनिंग डे कलेक्शन: बॉक्स ऑफिस पर यामी से हारे राजकुमार? ‘प्रहार’ और ‘नई नवेली’ ने इतने करोड़ से ली एंट्री
Prahaar Box Office Collection: राजकुमार राव अभिनीत ‘प्रहार’ और यामी गौतम अभिनीत ‘नई नवेली’ ने एक साथ सिनेमाघरों में कदम रखा है। मगर दोनों ही फिल्मों को रजनीकांत की ‘जेलर 2’ और अजय देवगन की ‘दृश्मयम 3’ का सामना करना है। जानें कैसी रही इन फिल्मों की ओपनिंग?
विस्तार
‘प्रहार’ नहीं कर सकी बेहतर कमाई
‘प्रहार’ सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में 26/11 के हमलों के आरोपी कसाब को फांसी तक पहुंचाने वाले वकील उज्जवल निकम की कहानी को दिखाया गया है। इस फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीद है मगर ओपनिंग डे पर खबर लिखे जाने तक यह मात्र 1 करोड़ 21 लाख रुपये ही कमा पाई।
इस फिल्म में राजकुमार राव ने जहां उज्जवल निकम की भूमिका निभाई है, वहीं वामिका गब्बी ने उज्जवल की पत्नी ज्योति निकम का किरदार निभाया है।
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‘नई नवेली’ का बॉक्स ऑफिस पर बेहतर
यामी गौतम की फिल्म ‘नई नवेली’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है। फिल्म का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस पर 'प्रहार' से बेहतर रहा। पहली परिक्षा है। खबर लिखे जाने तक यह 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म में यामी गौतम ने मोहिनी नाम की एक रहस्यमयी महिला का किरदार निभाया है। बात करें ग्राॅस कलेक्शन की तो यह 2.25 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
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‘दृश्यम 3’ से मुकाबला
- इन दोनों फिल्मों के अलावा अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3’ भी सिनेमाघरों में चल रही हैं।
- गुरुवार को 14वें दिन इसने 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया।
- वहीं तीसरे शुक्रवार को यह अब तक 1.52 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 334.52 करोड़ रुपये हो चुका है।
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- इसके अलावा इस गुरुवार को ही सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म ‘जेलर 2’ भी रिलीज हुई है।
- शुक्रवार को इसने खबर लिखे जाने तक 22 करोड़ रुपये कमा लिए।
- इस फिल्म के चलते बाकी सभी फिल्मों का कारोबार हिला हुआ है।
- यह बॉक्स ऑफिस पर अब तक 81.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है।
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