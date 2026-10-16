सैफ अली खान: 'अब्बा, क्या ये आप हैं?' अभिनेता के इंस्टाग्राम पर आने पर इब्राहिम ने ली चुटकी; कही मजेदार बात

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सैफ ने हाल ही में अपने घर की लाइब्रेरी में ली गई कुछ तस्वीरें शेयर करके इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू किया। सोशल मीडिया पर आने के बाद सैफ और उनके बेटे इब्राहिम अली खान के बीच मजेदार बातचीत भी देखने को मिली। सैफ के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने पर बेटे इब्राहिम ने कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या ये आप हैं, अब्बा? नहीं ना?'इस पर सैफ भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इब्राहिम की बचपन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और पूछा कि क्या मई 2008 में तस्वीर में दिख रहा छोटा बच्चा उनका बेटा है? इब्राहिम ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'मुझे तो ऐसा ही लगता है।'इसके बाद सैफ ने लिखा, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है! हेलो बेटा!' बाप-बेटे की इस मजेदार बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया।