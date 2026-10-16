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सैफ अली खान: 'अब्बा, क्या ये आप हैं?' अभिनेता के इंस्टाग्राम पर आने पर इब्राहिम ने ली चुटकी; कही मजेदार बात

Fri, 16 Oct 2026 09:17 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 16 Oct 2026 09:17 PM IST
सार

Saif Ali Khan: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान ने आखिरकार इंस्टाग्राम पर एंट्री कर ली है। सोशल मीडिया पर आने के बाद सैफ और उनके बेटे इब्राहिम अली खान के बीच मजेदार बातचीत भी देखने को मिली। जानिए क्या है पूरा मामला। 

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Saif Ali Khan Makes Instagram Debut Son Ibrahim Ali Khan Asks Is This You Abba
सैफ और उनके बेटे इब्राहिम अली खान - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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एक्टर सैफ अली खान ने हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। साथ ही एक्टर ने दो पोस्ट भी शेयर की हैं। इससे पहले सैफ सोशल मीडिया से दूरी बनाए हुए थे। अब एक्टर के सोशल मीडिया पर आने के बाद काफी मजेदार बातचीत देखने को मिल रही है। 
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सैफ और इब्राहिम के बीच हुई मजेदार बातचीत 
सैफ ने हाल ही में अपने घर की लाइब्रेरी में ली गई कुछ तस्वीरें शेयर करके इंस्टाग्राम पर अपना डेब्यू किया। सोशल मीडिया पर आने के बाद सैफ और उनके बेटे इब्राहिम अली खान के बीच मजेदार बातचीत भी देखने को मिली। सैफ के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने पर बेटे इब्राहिम ने कमेंट करते हुए लिखा, 'क्या ये आप हैं, अब्बा? नहीं ना?'
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इस पर सैफ भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने इब्राहिम की बचपन की एक पुरानी तस्वीर शेयर की और पूछा कि क्या मई 2008 में तस्वीर में दिख रहा छोटा बच्चा उनका बेटा है? इब्राहिम ने भी मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, 'मुझे तो ऐसा ही लगता है।'
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इसके बाद सैफ ने लिखा, 'एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है! हेलो बेटा!' बाप-बेटे की इस मजेदार बातचीत ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया।
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सैफ अली खान - फोटो : इंस्टाग्राम @saifalikhanpataudi
सैफ के लाखों में पहुंचे फॉलोअर्स
इंस्टाग्राम पर आने के बाद से सैफ के फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके 2.3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। खास बात यह है कि सैफ फिलहाल सिर्फ पांच लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इनमें उनके बेटे इब्राहिम, पत्नी करीना कपूर खान, बहन सोहा अली खान, बेटी सारा अली खान और करिश्मा कपूर शामिल हैं।

देखें सैफ की पोस्ट-

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हैवान फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला
हाल ही में इन फिल्मों में नजर आए सैफ  
काम की बात करें तो सैफ अली खान हाल ही में अक्षय कुमार के साथ फिल्म ‘हैवान’ और क्राइम थ्रिलर ‘कर्तव्य’ में नजर आए। उनकी आने वाली फिल्मों में पीरियड ड्रामा ‘हम हिंदुस्तानी’ शामिल है।

ये भी पढ़ें- कपिल शर्मा शो: सैफ के इतनी बार प्रपोज करने के बाद मानी थीं करीना, एक्ट्रेस ने किए मजेदार खुलासे; देखें वीडियो
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