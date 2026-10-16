कपिल शर्मा शो: सैफ के इतनी बार प्रपोज करने के बाद मानी थीं करीना, एक्ट्रेस ने किए मजेदार खुलासे; देखें वीडियो

सैफ अली खान अपनी पढ़ाई को लेकर भी बड़ा खुलासा करते हैं। जब कपिल में उनसे पूछते हैं कि क्या आप पढ़ाई में अच्छे थे? तो सैफ कहते हैं कि अगर पढ़ाई में अच्छा होता तो फिल्म इंडस्ट्री में क्यों आता। इसके बाद जब कपिल करीना से पूछते हैं कि क्या सैफ सोते वक्त खर्राटे लेते हैं? तो करीना हां कहती हैं।इस पर सैफ करीना से पूछते हैं, 'आप क्या करती हैं।' सैफ आगे बताते हैं कि करीना भी खर्राटे लेती हैं और खुलासा करते हैं कि एक बार उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था। सैफ आगे कहते हैं कि वो रिकॉर्डिंग देखकर उन्होंने खुदसे पूछा था कि क्या ये वही 'करीना कपूर' हैं।शो में सैफ और करीना रोमांटिक डांस करते भी नजर आते हैं। वीडियो देखकर साफ है कि आने वाले एपिसोड में जमकर हंसी-मजाक और मजेदार पल देखने को मिलेंगे।