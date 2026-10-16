फैशन वीक: धुरंधर फेम सारा अर्जुन ने रैंप पर बिखेरा जलवा; नीले गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत; देखें तस्वीरें

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खूबसूरत अंदाज में दिखीं सारा

फिल्म 'धुरंधर' में नजर आ चुकीं अभिनेत्री सारा अर्जुन हाल ही में लैक्मे फैशन वीक में अपने खूबसूरत अंदाज को लेकर चर्चा में हैं। इस खास मौके पर वह डिजाइनर अनुष्री रेड्डी के कलेक्शन 'माया' के लिए मॉडल के रूप में रैंप पर उतरीं। लक्मे सैलून और अनुश्री रेड्डी ने FDCI के साथ मिलकर इस कलेक्शन को पेश किया।

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नई दिल्ली में लैक्मे फैशन वीक 2026 चल रहा है। इसमें बीते दिनों मिर्जापुर फेम अली फजल, चर्चित अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश जैसे सितारे अपने लुक से सभी का दिल जीत चुके हैं। अब एक्ट्रेस सारा अर्जुन भी इस ईवेंट का हिस्सा बनी हैं।