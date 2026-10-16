बॉक्स ऑफिस: क्या 'जेलर 2' के सामने पस्त हुई 'रणबाली'? सुस्त हुई 'दृश्यम 3' की कमाई, जानें कलेक्शन

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में साउथ की ऑडियंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। कल रिलीज हुई फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। गुरुवार को इसने 59.70 करोड़ का धुंआधार कलेक्शन किया था।वहीं आज दूसरे दिन इसने खबर लिखे जाने तक 22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दो दिनों में 'जेलर 2' ने भारत में कुल 81.70 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है।