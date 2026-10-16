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बॉक्स ऑफिस: क्या 'जेलर 2' के सामने पस्त हुई 'रणबाली'? सुस्त हुई 'दृश्यम 3' की कमाई, जानें कलेक्शन

Fri, 16 Oct 2026 06:54 PM IST
संदेश मेहरा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 16 Oct 2026 06:54 PM IST
सार

बॉक्स ऑफिस: थिएटर्स में साउथ की दो मच-अवेटेड फिल्में सज गई हैं। एक तरफ रजनीकांत की 'जेलर 2' है, तो वहीं दूसरी तरफ विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली'। जानिए इन दोनों फिल्मों ने आज शुक्रवार को कितना कलेक्शन किया है। 

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Box Office Jailer 2 Vs Ranabaali Day 1 Collection Vijay And Rashmika Film Gets A Slow Opening
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' गुरुवार 15 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वहीं आज 16 अक्तूबर को विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' भी रिलीज हो चुकी है। जानिए दोनों फिल्मों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहा। 
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Box Office Jailer 2 Vs Ranabaali Day 1 Collection Vijay And Rashmika Film Gets A Slow Opening
जेलर 2 - फोटो : सोशल मीडिया
'जेलर 2' का कलेक्शन 
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्में साउथ की ऑडियंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होती। कल रिलीज हुई फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की। गुरुवार को इसने 59.70 करोड़ का धुंआधार कलेक्शन किया था।

वहीं आज दूसरे दिन इसने खबर लिखे जाने तक 22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। वहीं दो दिनों में 'जेलर 2' ने भारत में कुल 81.70 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। फिल्म जल्द ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है। 

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Box Office Jailer 2 Vs Ranabaali Day 1 Collection Vijay And Rashmika Film Gets A Slow Opening
रणबाली - फोटो : एक्स
फीकी रही 'रणबाली' की शुरुआत
  • विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार था।
  • आज से फिल्म सिनेमाघरों में सज गई है।
  • लेकिन इसे वो शुरुआत नहीं मिली, जिसकी उम्मीद थी।
  • फिल्म पहले दिन डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है।
  • बता दें कि 'रणबाली' ने पहले दिन महज 5.30 करोड़ की कमाई की है।
  • अब देखना होगा कि वीकएंड पर फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। 

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Box Office Jailer 2 Vs Ranabaali Day 1 Collection Vijay And Rashmika Film Gets A Slow Opening
दृश्यम 3 - फोटो : सोशल मीडिया
'दृश्यम 3' की घटी कमाई
अजय देवगन, तब्बू, जयदीप अहलावत और प्रकाश राज अभिनीत फिल्म 'दृश्यम 3' की कमाई भी अब फीकी पड़ती नजर आ रही है। पहले हफ्ते में इसने 245.50 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे हफ्ते 'दृश्यम 3' 87.50 करोड़ की कमाई की।

फिल्म को रिलीज हुए 15 दिन हो चुके हैं। आज शुक्रवार को इसने 1.52 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 334.52 करोड़ हो गया है। 

Box Office Jailer 2 Vs Ranabaali Day 1 Collection Vijay And Rashmika Film Gets A Slow Opening
प्रहार और नई नवेली फिल्म - फोटो : सोशल मीडिया
इन फिल्मों से होगी टक्कर
  • दोनों ही फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कड़ी टक्कर मिलने वाली है।
  • 2 अक्तूबर को रिलीज हुई 'दृश्यम 3' फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है।
  • वहीं आज इन दोनों फिल्मों के साथ रिलीज हुई राजकुमार राव की 'प्रहार' और यामी गौतम की 'नई नवेली' से भी इन्हें टक्कर मिलेगी। 

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