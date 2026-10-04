नीतू कपूर: सलमान और नेहा के बाद अभिनेत्री ने जताई आपत्ति, बैक साइड की फोटो लेने पर तंजिया लहजे में किया सवाल
Neetu Kapoor: नेहा धूपिया और सलमान खान के बाद अब नीतू कपूर ने पैपराजी के बैक साइड की फोटो लेने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कैमरामैन से तंज भरे लहजे में सवाल किया है।
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जब नीतू कपूर एक जगह से बाहर निकलीं और अपनी कार की ओर जा रही थीं, तो वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनसे कैमरे की तरफ पीठ करके पोज देने को कहा। ऐसा करने के बजाय, अभिनेत्री मुड़ीं और तंज भरे अंदाज में उनसे इस गुजारिश के बारे में पूछा। नीतू ने कहा, 'आपको यह बहुत अच्छा लगता है ना, ‘बैक’?' पैपराजी ने इस पर ना में जवाब दिया। इसके बाद नीतू अपनी कार में बैठीं और दरवाजा बंद कर लिया।
- नीतू कपूर का यह रिएक्शन तब आया है, जब नेहा धूपिया ने फोटोग्राफर्स की तरफ से अभिनेत्रियों की गलत तरीके से बैक शॉट्स लेने पर आपत्ति जताई।
- मुंबई में एक अवॉर्ड इवेंट के दौरान, नेहा ने पैपराजी से सवाल किया और इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए कहा, 'तुम लोगों में से बदतमीजी से बैकशॉट कौन लेता है? बंद करो।'
- नेहा ने साफ किया कि उनकी आपत्ति सिर्फ अपने अनुभव तक ही सीमित नहीं थी।
- उन्होंने कहा कि वह उन महिलाओं की तरफ से बोल रही थीं जिन्होंने फोटोग्राफरों से बार-बार रुकने के लिए कहा था और जो 'बार-बार यह कहते-कहते थक चुकी थीं।'
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सलमान खान ने भी 'बिग बॉस 20' में इस मुद्दे पर बात की। दखल देने वाली फोटोग्राफी के बारे में बात करते हुए, अभिनेता ने नेहा धूपिया के रुख का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने 'इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।' सलमान ने उन महिलाओं से अपील की जो ऐसी तस्वीरों से असहज महसूस करती हैं कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने महिलाओं को सुझाव दिया कि अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसे फोटोग्राफर को थप्पड़ मार देना चाहिए।