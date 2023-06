फूड डिलीवरी एप जोमैटो ने लगान के कचरा को लेकर साझा किया वीडियो

कुछ दिन पहले फूड डिलीवरी एप जोमैटो ने हाल ही में, आशुतोष गोवारिकर की फिल्म 'लगान' के एक किरदार कचरा पर आधारित एक ऐड बनाया था। इस ऐड का सोशल मीडिया पर काफी मुद्दा बना था। हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए फूड डिलीवरी ऐप ने तुरंत ही ऐड हटा लिया और भावनाएं आहत करने को लेकर माफी मांगी। वहीं डायरेक्टर नीरज घायवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तो चलिए जानते हैं कि नीरज घायवान ने क्या कहा है।





#Kachra from #Lagaan was one of the most dehumanised voiceless depictions of Dalits ever in cinema. @zomato has used the same character and made a repulsive #casteist commercial. A human stool? Are you serious? Extremely insensitive! https://t.co/xWUpDatUvD