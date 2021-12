Mrs Chatterjee Vs Norway: अगले साल 20 मई को रिलीज होगी रानी मुखर्जी की फिल्म, सच्ची घटना पर आधारित है कहानी

बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रानी मखर्जी की आने वाली फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। यह एक फीचर फिल्म है, जिसे अगले साल यानी 2022 में 20 मई को रिलीज किया जाएगा। इस बारे में एम्मे एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी।

फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बच्चों और मानवाधिकरों को हिलाकर रख दिया है। खास बात यह है कि कोरोना काल में इस फिल्म के पूरे अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल को बायो बबल में शूट किया गया था। साथ ही एस्टोनिया और भारत के कुछ हिस्सों में फिल्म को बड़े पैमाने पर शूट किया गया है।

With the odds against her, this mother must fight it all and more to be strong for her children!



Inspired by a true story, #MrsChatterjeeVsNorway starring #RaniMukerji releases in theatres on Friday, May 20th 2022! pic.twitter.com/ANp87Ltp8t