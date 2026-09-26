रामायण: मिस्टर बीस्ट बोले- जय श्रीराम, रणबीर कपूर ने उठाया शिव धनुष; यहां देखें फिल्म इवेंट की झलक

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इवेंट में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, डायरेक्टर नितेश तिवारी, नमित मल्होत्रा, रवि दुबे और मिस्टर बीस्ट एक साथ नजर आए। सभी ने कैमरे के सामने पोज दिए। इस दौरान रणबीर और मिस्टर बीस्ट की साथ में तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान खींचा।वहीं, मिस्टर बीस्ट भी इस मौके पर भारतीय संस्कृति और भगवान राम के प्रति सम्मान जाहिर करते नजर आए। उन्होंने ‘जय श्रीराम’ कहा। सामने आई तस्वीरों में रणबीर कपूर कैजुअल लुक में नजर आए। वहीं, मिस्टर बीस्ट भी उनके साथ पोज देते दिखाई दिए। दोनों की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर चर्चा में है।फिल्म के प्रमोशनल इवेंट से रणबीर कपूर की कुछ खास तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह शिव धनुष उठाते नजर आ रहे हैं। रणबीर का यह अंदाज देखकर वहां मौजूद लोग भी काफी उत्साहित नजर आए।