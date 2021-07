सोशल मीडिया: मिलिंद सोमन और भूमि पेडनेकर ने प्रिया मलिक को गोल्ड जीतने पर दी बधाई तो बुरी तरह हुए ट्रोल, जानिए वजह

भूमि पेडनेकर

मिलिंद सोमन की तरह ही भूमि पेडनेकर ने भी ये गलती की थी। उन्होने प्रिया मलिक की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हुए लिखा, 'बेबी गोल्ड गोल्ड गोल्ड गोल्ड गोल्ड प्रिया मलिकl टोक्यो ओलंपिकl' लेकिन भूमि पेडनेकर को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन इस बीच लोगों ने उनके इस ट्वीट को पकड़ लिया और उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया।



वत्सल सेठ

भूमि पेडनेकर और मिलिंद सोमन के अलावा वत्सल सेठ को भी सोशल मीडिया पर गलत ट्वीट करने के लिए लोगों ने खूब ट्रोल किया। वत्सल सेठ ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘'प्रिया मालिक को बधाईl गोल्ड मेडल जीती हैl' लेकिन जल्द ही वत्सल सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होने इस ट्वीट को तुरंत सुधारते हुए लिखा, ‘ओलंपिक में नहीं लेकिन हमें फिर भी आप पर गर्व हैl'

Sorry not Olympics … but we are still super proud of you 👏🏼 🥇🇮🇳 https://t.co/nUT9PN9YyJ