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'सिनर्स' के अभिनेता माइकल बी जॉर्डन को 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026' (DPIFF) में 'इंटरनेशनल फीचर फिल्म' श्रेणी में 'बेस्ट एक्टर' चुना गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अभिनेता को इस अवॉर्ड के बारे में पता भी है। हालांकि अब अभिनेता ने इस अवॉर्ड को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस सम्मान पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

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किन कलाकारों को मिला DPIFF?

DPIFF की तरफ से शुक्रवार को जारी विजेताओं की सूची में जॉर्डन के साथ टेलर स्विफ्ट, जेम्स कैमरून, पॉल थॉमस एंडरसन और जेसी बकले के नाम भी शामिल थे। अंतरराष्ट्रीय सितारों और इस पुरस्कार की सूची को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स बने और सवाल उठे, जैसे कि क्या विजेताओं को पता भी है कि उन्हें यह सम्मान मिला है? दरअसल लोगों को लग रहा था कि 'दादा साहब फाल्के' अवॉर्ड्स से मिलते-जुलते इस अवॉर्ड के बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है।

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अभिनेता ने दी क्या प्रतिक्रिया दी?

इस बीच इंस्टा स्टोरीज पर जॉर्डन ने फेस्टिवल की उस घोषणा को रीपोस्ट किया, जिसमें उन्हें 'सिनर्स' के लिए 'इंटरनेशनल फीचर फिल्म' श्रेणी में 'बेस्ट एक्टर' बताया गया था। उन्होंने इस पुरस्कार के लिए फेस्टिवल को धन्यवाद दिया और साथ में एक 'स्पार्कल' इमोजी और विस्मयादिबोधक चिह्न (!) जोड़े। बाद में फेस्टिवल के सोशल मीडिया पेज ने भी उनकी इस स्टोरी को एक 'हार्ट' इमोजी के साथ रीपोस्ट किया।

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'सिनर्स' को कौन से पुरस्कार मिले? रयान कूगलर के निर्देशन में बनी 'सिनर्स' को समीक्षकों से काफी तारीफ मिली।

इसने दुनिया भर में 379.7 मिलियन डॉलर की कमाई की।

जॉर्डन ने इसमें एलिजाह और एलियास के रूप में दोहरी भूमिकाएं निभाईं, जिन्हें 'स्मोकस्टैक ट्विन्स' के नाम से जाना जाता है।

इन भूमिकाओं के लिए उन्होंने ऑस्कर और 'एक्टर अवार्ड्स' जीते।

उन्हें बाफ्टा (BAFTA) और 'क्रिटिक्स चॉइस' पुरस्कारों के लिए भी नामांकन मिला

इस फिल्म में हेली स्टेनफेल्ड, माइल्स कैटन, जैक ओ'कोनेल, वुन्मी मोसाकू, जेमी लॉसन, उमर बेन्सन मिलर, ली जून ली और डेलरॉय लिंडो भी शामिल थे।