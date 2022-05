{"_id":"6272dd85be39c7619d6d5e00","slug":"lock-upp-azamah-fallah-cut-sayesha-shinde-s-yoga-mat-said-you-have-come-to-the-show-by-begging","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Lock Upp: आजमा फल्लाह ने काटा सायशा शिंदे का योगा मैट, बोलीं- भीख मांगकर शो में आई है तू","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: मोहम्मद फायक अंसारी Updated Thu, 05 May 2022 01:59 AM IST