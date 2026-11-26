कुशा कपिला के पूर्व पति, जोरावर सिंह अहलूवालिया ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने ई शुरुआत, आस्था और मुश्किल समय का सामना करने पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने तलाक और कॉर्पोरेट नौकरी के बारे में काफी कुछ कहा।

क्या है जोरावर सिंह का पोस्ट?

जोरावर सिंह अहलूवालिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कई बातें की। उन्होंने लिखा, ‘हर फिल्म ने हमें सिखाया, हर कहानी ने हमें बताया। आपके भीतर ही शक्ति है। आपको बस धैर्य रखना होगा, और जब समय आएगा, तो आप इसे महसूस करेंगे, और अब इसे जाने न देने की आपकी बारी है। मैंने अपना पुराना स्वरूप खो दिया। मैंने खुद पर तरस खाने की भावना खो दी। मैंने खुद पर हार न मानने की प्रक्रिया में हार मान ली। छह बार गिरो, सात बार उठो। जब मैं हारी, तो मैं बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया। और जब मैं बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा, तो मैंने उस निचले स्तर को भी खो दिया।’