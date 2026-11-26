कुशा कपिला: 'शादीशुदा जिंदगी को बचाने का मौका खोया', क्या तलाक के बाद पछता रहे जोरावर सिंह? शेयर किया पोस्ट
- कुशा कपिला के पूर्व पति जोरावर सिंह ने सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट शेयर किया है।
- इसमें उन्होंने अपने जीवन की गलतियों और उनमें सुधार न करने की बात लिखी।
- जोरावर ने अपने तलाक और नौकरी के बारे में भी काफी कुछ कहा।
विस्तार
कुशा कपिला के पूर्व पति, जोरावर सिंह अहलूवालिया ने सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट साझा किया है। इसमें उन्होंने ई शुरुआत, आस्था और मुश्किल समय का सामना करने पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही उन्होंने तलाक और कॉर्पोरेट नौकरी के बारे में काफी कुछ कहा।
क्या है जोरावर सिंह का पोस्ट?
जोरावर सिंह अहलूवालिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कई बातें की। उन्होंने लिखा, ‘हर फिल्म ने हमें सिखाया, हर कहानी ने हमें बताया। आपके भीतर ही शक्ति है। आपको बस धैर्य रखना होगा, और जब समय आएगा, तो आप इसे महसूस करेंगे, और अब इसे जाने न देने की आपकी बारी है। मैंने अपना पुराना स्वरूप खो दिया। मैंने खुद पर तरस खाने की भावना खो दी। मैंने खुद पर हार न मानने की प्रक्रिया में हार मान ली। छह बार गिरो, सात बार उठो। जब मैं हारी, तो मैं बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया। और जब मैं बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंचा, तो मैंने उस निचले स्तर को भी खो दिया।’
शादी और तलाक का भी जिक्र
अपनी पोस्ट में आगे जोरावर सिंह ने लिखा, ‘पिछले कुछ वर्षों में, मैंने वो सब कुछ खो दिया जिसकी मुझे दिल से परवाह थी। मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाए रखने का मौका खो दिया। मैंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी खो दी। मैंने वो घर खो दिया जिसे मैंने खुद बनाया था। मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। मैंने खुद के बारे में अच्छा महसूस करने की भावना खो दी। मैंने लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने की लड़ाई हार गया। और इन सबके साथ-साथ मैंने कुछ और चीजें भी खो दीं।’