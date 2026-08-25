{"_id":"6a8d4b3592c23f4157006121","slug":"kashmera-shah-on-govinda-and-sunita-ahuja-relation-says-will-support-women-2026-08-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kashmera Shah: गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते पर कश्मीरा शाह ने रखी राय, बताया किसका देंगी साथ","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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अभिनेता अभिषेक कुमार की जन्मदिन की पार्टी में पैपराजी ने कश्मीरा शाह से गोविंदा और उनकी पत्नी के रिश्ते पर उनकी राय पूछी। इस पर उन्होंने जवाब दिया है। विज्ञापन गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की निजी जिंदगी चर्चा में है। इस बीच अभिनेता कृष्णा अभिषेक की पत्नी कश्मीरा शाह ने कहा है कि वह सुनीता आहूजा के साथ हैं।

गोविंदा और सुनीता को लेकर क्या बोलीं कश्मीरा शाह? कश्मीरा शाह ने कहा कि मैं इतना जानती हूं कि वह मेरा परिवार है।

मैं अपने परिवार को बचाउंगी।

मैं अपने परिवार की औरतों के साथ खड़ी हूं।

मैं सुनीता के साथ खड़ी हूं।

अगर वह कह रही है कि गलत हो रहा है तो होगा कुछ गलत।

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सुनीता ने क्यों तलाक की अर्जी वापस ली?

बता दें कि हाल ही में सुनीता आहूजा ने आरोप लगाया था कि गोविंदा रानी स्वर्णकार से शादी करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने तलाक की अर्जी वापस ली है।

हालांकि इन आरोपों को गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने खारिज किया। सिन्हा ने कहा 'दूसरी शादी का सवाल ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है और न ही ऐसा होगा। दूसरी शादी नहीं हो रही है। वह उनकी पत्नी हैं और शायद उनके मन में कुछ चल रहा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा।'

रानी स्वर्णकार से जुड़ रहा गोविंदा का नाम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोविंदा का नाम कथित तौर पर रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है। बीते दिनों दोनों को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था।