1 of 5 साई पल्लवी - फोटो : अमर उजाला







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अपकमिंग फिल्म 'रामायण' का पहला पार्ट इस दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में रणबीर कपूर राम के रोल में, साई पल्लवी सीता के रोल में और यश रावण के रोल में नजर आने वाले हैं। रिलीज से पहले मेकर्स इसका प्रचार कर रहे हैं। हाल ही में फिल्म की नई झलक सामने आई है। इसमें सीता के रूप में साई पल्लवी एक्शन मोड में नजर आई हैं।

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2 of 5 साई पल्लवी - फोटो : यूट्यूब

एक्शन अवतार में नजर आईं साई पल्लवी

नए प्रोमो में जिस चीज ने फैंस का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह सीता के रूप में साई पल्लवी हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि राम के रूप में रणबीर कपूर राक्षसों से तो लड़ते हैं। उनके साथ सीता भी राक्षसों से लड़ती हैं। यह वीडियो वनवास के दौरान का है। वीडियो में एक और जगह पर अभिनेत्री बच्चों के सामने शानदार तलवारबाजी करती हैं। बच्चे उन्हें देखकर खुश होते हैं। यह वीडियो तब का लग रहा है, जब वह महल में होती हैं।

3 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

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4 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब ग्रैब

कितने तकनीशियन कर रहे काम?

झलक में निर्माता नमित मल्होत्रा, रणबीर और नितेश के साथ फिल्म की शूटिंग के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें नमित यह भी बताते हैं कि दुनिया भर से 10000 से ज्यादा तकनीशियन इस फिल्म पर काम कर रहे हैं।

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5 of 5 फिल्म रामायण - फोटो : इंस्टाग्राम @worldoframayana