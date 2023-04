इस रोल में आएंगी नजर

रविवार को सलमान खान फिल्म्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक लेटेस्ट वीडियो साझा किया है। यह वीडियो 'किसी का भाई किसी की जान' फिल्म की एक्ट्रेस शहनाज गिल का है। इस वीडियो में शहनाज गिल फिल्म में अपने रोल में बारे में बात करती हुईं नजर आ रही हैं। वीडियो के अनुसार सलमान खान की 'किसी का भाई किसी की जान' में शहनाज गिल सुकून नाम की लड़की का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि काफी चुबुली है।

Aa rahi hai aapki pyaari Shehnaaz aka Sukoon iss Eid.😌

Only 5 Days To Go! #KisiKaBhaiKisiKiJaan in theatres on April 21st. @BeingSalmanKhan @hegdepooja @VenkyMama @farhad_samji @IamJagguBhai @bhumikachawlat @boxervijender #AbhimanyuSingh @TheRaghav_Juyal @jassiegill… pic.twitter.com/PmbzPpHjzn