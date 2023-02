Buckle up, you’re in for a crazy ride. #KingOfKotha is all set to deliver a powerful, action-packed experience in theatres from Onam 2023!@dulQuer @AbhilashJoshiy @NimishRavi @JxBe @shaanrahman @ZeeStudios_ @DQsWayfarerFilm #KOK #KingofKotha #Onam2023Blast pic.twitter.com/WmN3cyGWdD