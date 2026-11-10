हेमा मालिनी: 'रामायण' में क्या देखकर ड्रीम गर्ल हुईं हैरान? फिल्म देखने के बाद किया रिव्यू; जानें क्या बोलीं

Watched the latest version of Ramayan the Movie. As it was an epic, I went with least expectations as there is just so much one can tweak in a a narration that even young kids are aware of. I was pleasantly surprised at the fabulous presentation, the mind blowing special effects that left me breathless with anticipation. Add to this the apt casting of the protagonists. I could see the audience response, transported as they were to another period and made to participate in the events that unfolded. In fact the use of the latest technical innovations made all the difference. A completely unique experience for the Indian audience indeed! — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 10, 2026

एक्स पर हेमा मालिनी ने लिखा, 'मैंने 'रामायण' फिल्म का नया वर्जन देखा। चूंकि यह एक महाकाव्य है इसलिए मैं बहुत कम उम्मीदों के साथ गई थी क्योंकि एक ऐसी कहानी में जिसके बारे में छोटे बच्चे भी जानते हैं, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए जा सकते। मगर मैं इसके शानदार प्रस्तुतीकरण और बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स को देखकर हैरान रह गई। इसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया।'