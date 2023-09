कंगना रणौत अपनी आगामी फिल्मों को लेकर तो चर्चाओं में हैं ही, साथ ही वह अपनी बयानबाजी के कारण भी हेडलाइंस का हिस्सा बन रही हैं। कंगना ने बीते दिन भारत और कनाडा के बीच चल रहे तनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। अभिनेत्री ने खालिस्तानी संगठनों की आलोचना की। साथ ही सिख समुदाय से 'अखंड भारत' के समर्थन में आगे आने का आग्रह करती नजर आईं। हालांकि, अभिनेत्री का यह ट्वीट देखकर सोशल मीडिया दो गुटों में बंट गया। एक यूजर ने कंगना की जमकर आलोचना की। इसी पर अब अभिनेत्री ने वापस से प्रतिक्रिया देते हुए ट्रोल्स को खुली चुनौती दे दी है।

कंगना रणौत के खालिस्तानी पोस्ट को देखने के बाद एक यूजर ने उन पर निशाना साधा। साथ ही उनकी राय को नीच और बकवास करार दिया। गौरतलब हो कि भारत और कनाडा के बीच तनाव कम होने के बजाए बढ़ गया है, जिसके चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। इन सबके बीच, पंजाबी गायक शुभ ने भारत का एक विवादास्पद नक्शा साझा किया, जिसके कारण कई भारतीय प्रशंसकों और मशहूर हस्तियों ने उनकी निंदा की। उनके ताजा कदम के कारण उनका मुंबई दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बहिष्कार के बीच विद यू गायक एपी ढिल्लों और सिद्धू मूसेवाला का पेज उनके बचाव में आया।

You sure ? Don’t you think 1984 anti Sikh riots were the results of Khalistani movement in Punjab, and because of handful of Khalistanis millions of innocent Sikh people suffered!