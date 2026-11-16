प्यादे: किसके इशारे पर काम करेंगे जिमी शेरगिल? जारी हुआ अभिनेता की अपकमिंग फिल्म का नया पोस्टर
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Mon, 16 Nov 2026 05:00 PM IST
सार
- जिमी शेरगिल एक नई फिल्म में दमदार रोल में नजर आने वाले हैं।
- इस फिल्म में उनके साथ अध्ययन सुमन और प्रनूतन बहल होंगे।
- मेकर्स ने उनकी नई फिल्म का पोस्टर जारी किया है, जो काफी कुछ बताता है।
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विस्तार
जिमी शेरगिल जल्द ही सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'प्यादे' में नजर आने वाल हैं। मेकर्स ने इस अपकमिंग फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया है। इसमें जिमी शेरगिल के अलावा अध्ययन सुमन और प्रनूतन बहल नजर आ रहे हैं।
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पोस्टर में क्या है?
पोस्टर में नजर आ रहा है कि जिमी शेरगिल बैठे हैं। उनके दोनों तरफ पुलिस वाले बैठे हैं। उनके पीछे फिल्म के दूसरे कलाकार बैठे हैं। सबके ऊपर एक हाथ है। हाथ में डोरी बंधी है और वह डोरी सभी कलाकारों से बंधी हुई है। ऐसा लगता है, जैसे सभी कलाकार को कोई अपने इशारे पर चला रहा हो। पोस्टर में सबसे आगे दो प्यादे रखे हैं। पोस्टर में सबसे पीछे दो इमारतें दिखाई गई हैं। एक में आग लगी है। दूसरी सरकारी इमारत लग रही है।
पोस्टर में नजर आ रहा है कि जिमी शेरगिल बैठे हैं। उनके दोनों तरफ पुलिस वाले बैठे हैं। उनके पीछे फिल्म के दूसरे कलाकार बैठे हैं। सबके ऊपर एक हाथ है। हाथ में डोरी बंधी है और वह डोरी सभी कलाकारों से बंधी हुई है। ऐसा लगता है, जैसे सभी कलाकार को कोई अपने इशारे पर चला रहा हो। पोस्टर में सबसे आगे दो प्यादे रखे हैं। पोस्टर में सबसे पीछे दो इमारतें दिखाई गई हैं। एक में आग लगी है। दूसरी सरकारी इमारत लग रही है।
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कब रिलीज होगी फिल्म?
'प्यादे' को शेखर एस. झा ने लिखा और निर्देशित किया है। इसके निर्माता रिंकू सिंह हैं। इसे शाइनिंग मून पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन सिनेपोलिस इंडिया संभालेगा। मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट 4 दिसंबर 2026 तय की है। शेखर एस झा इससे पहले 'वेडिंग एनिवर्सरी', 'लिटिल बेबी' और 'प्रेममई' का निर्देशन कर चुके हैं।
'प्यादे' को शेखर एस. झा ने लिखा और निर्देशित किया है। इसके निर्माता रिंकू सिंह हैं। इसे शाइनिंग मून पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन सिनेपोलिस इंडिया संभालेगा। मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट 4 दिसंबर 2026 तय की है। शेखर एस झा इससे पहले 'वेडिंग एनिवर्सरी', 'लिटिल बेबी' और 'प्रेममई' का निर्देशन कर चुके हैं।
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मी शेरगिल का वर्कफ्रंट
- हाल ही में जिमी शेरगिल फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे।
- इस फिल्म में उनके साथ वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार थे।
- 55 करोड़ की लागत में बनी इस फिल्म ने कुल 73.81 करोड़ रुपये कमाए थे।
JIMMY SHERGILL - ADHYAYAN SUMAN - PRANUTAN BAHL: SUSPENSE-THRILLER ‘PYAADE’ FIRST POSTER UNVEILED – 4 DEC 2026 RELEASE… The first poster of #Pyaade – a suspense thriller written and directed by Shekhar S Jha and produced by Rinku Singh – has been unveiled. Starring #JimmyShergill, #AdhyayanSuman, and #PranutanBahl, the film is set to arrive in cinemas on 4 Dec 2026. #CinépolisIndia will handle the film’s distribution.— taran adarsh (@taran_adarsh) November 16, 2026