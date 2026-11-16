कौन हैं शरद कपूर?: बड़ी फिल्मों में किया काम, पूर्व मुख्यमंत्री की पोती संग लिए फेरे; फिर कैसे हुए बदहाल?

कहां से हुई फिल्मी सफर की शुरुआत?

अभिनेता शरद कपूर ने साल 1996 में आई मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म 'दस्तक' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। फिल्म में सुष्मिता सेन भी अहम भूमिका में थीं। मगर उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि 2000 में आई फिल्म 'जोश' के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जिसमें उन्होंने गोवा में रहने वाले एक गिरोह के सरगना का किरदार निभाया था, जिसकी कई लोगों से दुश्मनी थी। उन्होंने जे.पी. दत्ता की फिल्म 'एलओसी: कारगिल' (2003) में मेजर विजय भास्कर और फरहान अख्तर की फिल्म 'लक्ष्य' (2004) में मेजर बिनोद सेनगुप्ता शामिल हैं। दोनों ही फिल्मों ने भारतीय सिनेमा के युद्ध-फिल्म शैली में यादगार भूमिकाएं निभाईं। सलमान खान की फिल्म ‘ये है जलवा’ में भी वह दिखाई दिए। इन सब के अलावा शरद को 'तमन्ना',, 'त्रिशक्ति',और 'इसकी टोपी उसके सर' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।