अनुपम खेर की 555वीं फिल्म का एलान; पोस्ट साझा कर अभिनेता बोले- 'पूरी डिटेल्स सही वक्त आने पर बताऊंगा'

अनुपम खेर की आगामी फिल्म

बता दें कि अनुपम खेर ने साल 1984 में महेश भट्ट की फिल्म 'सारांश' से एक्टिंग की शुरुआत की थी। तब से, उन्होंने कई भाषाओं में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कई तरह के रोल निभाए हैं। अभी उनके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। वे नितेश तिवारी की 'रामायण' का हिस्सा बनने वाले हैं, जिसमें खबरों के मुताबिक जटायु की आवाज के लिए उन्हें कन्फर्म किया गया है। इसके अलावा बीते दिनों उन्होंने आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की शूटिंग पूरी की थी, जिसका निर्देशन सूरज बड़जात्या ने किया है।